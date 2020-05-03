Кокаин и коронавирус

03.05.2020, 10:24, Разное

Kак итальянская мафия выживает на карантине

Опубликовано: 24.03.2020 АВТОР: NICHOLAS WELLS

Огонек сигареты за полуоткрытыми ставнями заброшенного дома, вывел итальянских полицейских на босса мафии, которого они искали уже больше недели.

Карабинеры патрулируют окрестности города Кастильоне-д’Адда, закрытого властями из-за вспышки коронавируса. Италия, 23 февраля 2020 года. (Фото: Reuters / Гульельмо Манджапане)

Незадолго до этого полицейские остановили некоего мужчину на улице отдаленной калабрийской деревушки Бруццано-Цеффирио, что на самой оконечности итальянского «сапога». Патрульные следили за соблюдением режима ограниченного передвижения, который власти ввели, чтобы сдержать волну коронавируса.

«Условия и меры, вызванные нынешней чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, имели роковые последствия для Чезаре Антонио Корди», — гласило заявление полиции после ареста 12 марта 42-летнего предполагаемого лидера клана ндрангеты из соседнего города Локри — одного из оплотов этой могущественной криминальной группировки.

Синьор на улице Бруццано-Цеффирио заявил тогда полицейским, что несет продукты своему другу, но дом по названному им адресу, как оказалось, числился нежилым. Желая проверить подозрения, полиция взяла дом под наблюдение.

«Слабый огонек сигареты, замеченный за закрытыми ставнями, дал достаточно уверенности в том, что в доме находился тот, кого мы искали уже несколько дней», — говорилось в заявлении полиции.

После ареста Корди напрашивается вопрос о том, как печально известная грозная итальянская мафия адаптируется к ситуации, когда Италия изо всех сил пытается справиться с эпидемией коронавируса. По состоянию на 24 марта в стране 59 тысяч подтвержденных случаев заражения, 5400 человек скончались.

Деревушка Бруццано-Цеффирио, Калабрия, Италия. (Фото: официальный сайт муниципалитета)

По словам экспертов, на фоне усиленного полицейского контроля мафиози стало сложнее действовать также из-за вызванных эпидемией жестких ограничительных мер правительства. По приказу властей многие бизнесы прекратили работу, а жители обязаны оставаться в своих домах.

Мафиозные синдикаты, такие как сицилийская коза ностра или калабрийская ндрангета, традиционно доставляют незаконный товар, включая наркотики, на торговых судах. Хотя пандемия COVID-19 пока не нарушила международные контрабандные каналы, после доставки наркотиков в Европу сбывать их стало сложнее.

«Какие-то наркотики все еще приходят», — говорит эксперт-криминалист из британского Эссекского университета Анна Серджи. Особенно, по ее словам, это касается кокаина, годовой оборот которого в Европе, согласно данным Европола, составляет 5,7 миллиарда евро.

«Вопрос в том, кому теперь забирать и развозить наркотики», — добавляет эксперт.

По мнению Серджи, ограничения на передвижение могут привести к тому, что наркотики будут скапливаться в портах, например в Джоя-Тауро, который контролирует ндрангета. По оценкам Итальянской комиссии по борьбе с мафией, через эти морские ворота в Калабрии за 2006 год в Европу попало 80 процентов кокаина.

Нагреть руки на пандемии

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Как полагают эксперты, итальянская оргпреступность пострадает от спада экономики в стране, но, возможно, также найдет способы поживиться за счет кризиса.

«Когда в экономике коллапс, или когда бизнес останавливается, преступные группировки тоже от этого теряют», — считает профессор Оксфордского университета Федерико Варезе, автор нескольких книг об оргпреступности.

«Я не думаю, что сейчас есть масса денег, которые мафиози могут прибрать к рукам. Чем дольше продлится нынешняя ситуация, тем сложнее им будет заниматься своим промыслом», — отмечает Варезе.

При этом новым вероятным источником доходов для мафии он считает заказы на поставку медицинского оборудования, которые могут получить подконтрольные ей компании. Кроме того, криминалитет, возможно, станет скупать бедствующие фирмы или ссужать их хозяевам деньги для поддержки бизнеса.

Это вызывает тревогу за владельцев мелкого бизнеса, которые рискуют стать жертвами алчности мафиози.

«Меня беспокоят займы под грабительские проценты, — говорит в этой связи Анна Серджи. — Будут предприниматели в отчаянном финансовом положении, неспособные платить сотрудникам, а в такой ситуации они скорее обратятся к нелегальным ростовщикам».

Как добавляет Серджи, из-за нарастающих экономических проблем оргпреступности, возможно, будет проще найти пособников среди перевозчиков и убедить их покрывать контрабанду.

«Люди на своей привычной работе сейчас испытывают давление и стресс, — говорит Серджи. — Экономика падает, поэтому случаев коррупции и “левых” доходов будет больше».

Вместе с тем Серджи не исключает, что оргпреступность будет использовать влияние в своих общинах, чтобы помогать сдерживать коронавирус. Возможно даже, что мафия в контакте с властями будет следить за соблюдением карантинных ограничений.

При этом Серджи предполагает, что у криминальных боссов есть личный интерес в том, чтобы меры против коронавируса в их вотчинах не нарушались: многие из донов уже в преклонном возрасте, а вирус угрожает смертью в первую очередь старикам.