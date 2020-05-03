 

Арестован основатель российского банка

03.05.2020, 10:23, Разное

                    May 1, 2020

Основатель российского банка был арестован в Лондоне в связи с обвинениями со  стороны [налоговых служб] США, инкриминировавших   ему подачу ложных налоговых деклараций.

Согласно материалам суда, Олег Тиньков был председателем и мажоритарным акционером “Tinkoff Credit Systems” – безфилиального онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги.

Компания Тинькова  была зарегистрирована на  Лондонской бирже в 2013 году. Тиньков владел акциями компании на сумму более $1 млрд. После допуска ценных бумаг компании к торгам  на  фондовой  бирже,  Тиньков, житель России, отказался от гражданства США. Его решение отказаться от гражданства требовало от него уплаты налогов с доходов от акций, считают в правительстве.



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