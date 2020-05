Российская военная полиция впервые перехватила и заблокировала американский патруль в Сирии

03.05.2020, 10:23, Разное

Источники в Сирийской обсерватории по правам человека подтвердили, что на восточной окраине города Аль-Камишлы, российская полиция заблокировала своими машинами дорогу, не позволив американскому патрулю въехать в город. Между тем в районе, на фоне полетов над ним боевых самолетов, чувствуется напряженность.

Примечательно, что российские военные впервые перехватывают американский конвой, не позволив им продвинуться в какой-либо район в Сирии. Раньше, как известно, именно американские силы блокировали путь российским патрулям и конвоям.

28 апреля активисты Обсерватории наблюдали за американскими грузовыми самолетами с военным и логистическим оборудованием, которые приземлялись на базе Касрак в сельской местности Аль-Камишлы и в районе нефтяного месторождения Аль-Омар в сельской местности Дейр-Эззор.

Кроме того, колонна из 300 американских грузовиков с военной помощью, оружием и боеприпасами направилась к базе Таль-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.

Источники SOHR сообщили что ещё 23 апреля колонна из 35 нефтевозов и грузовиков, груженых материалами для тылового обеспечения американских сил прошла через Аль-Камышлы, направляясь на базу Хемо в западном секторе города, где часть груза была выгружена. Затем колонна направилась в сторону Тал-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.

Rojava Network

@RojavaNetwork

# Qamişlo: Впервые российские силы перехватили и заблокировали военный патруль США в сельской местности Камишлы. #Twitterkurds #Rojava #SDF #НАС #Russia

10:01 AM · May 2, 2020·Twitter Web App

Delil souleiman

@Delilsouleman

·9h

Дети из села Tannuriyah, в сельской местности востоку от Камышлы на северо-востоке сирийской провинции Хасака, бросают камни в американский бронеавтомобиль MRAP когда он стоит на дороге возле села, неподалеку от российского БТР. 2 мая 2020 года.

Nadia Abid

@NadiaAbidd

Чрезвычайно ироничная смена ролей российско-американского “конкурса мачо” в # Сирия. На этот раз (наконец-то!) #русский патруль заблокировал # американские оккупационные силы от въезда в город Камышлы на востоке провинции #Хасака .

1:23 PM · May 2, 2020·Twitter Web App