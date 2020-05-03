Российская военная полиция впервые перехватила и заблокировала американский патруль в Сирии
03.05.2020, 10:23, Разное
Al-Qamishly | Russian police intercept U.S. patrol
Аль-Камишлы | Российская полиция перехватывает американский патруль
On May 2, 2020
Источники в Сирийской обсерватории по правам человека подтвердили, что на восточной окраине города Аль-Камишлы, российская полиция заблокировала своими машинами дорогу, не позволив американскому патрулю въехать в город. Между тем в районе, на фоне полетов над ним боевых самолетов, чувствуется напряженность.
Примечательно, что российские военные впервые перехватывают американский конвой, не позволив им продвинуться в какой-либо район в Сирии. Раньше, как известно, именно американские силы блокировали путь российским патрулям и конвоям.
28 апреля активисты Обсерватории наблюдали за американскими грузовыми самолетами с военным и логистическим оборудованием, которые приземлялись на базе Касрак в сельской местности Аль-Камишлы и в районе нефтяного месторождения Аль-Омар в сельской местности Дейр-Эззор.
Кроме того, колонна из 300 американских грузовиков с военной помощью, оружием и боеприпасами направилась к базе Таль-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.
Источники SOHR сообщили что ещё 23 апреля колонна из 35 нефтевозов и грузовиков, груженых материалами для тылового обеспечения американских сил прошла через Аль-Камышлы, направляясь на базу Хемо в западном секторе города, где часть груза была выгружена. Затем колонна направилась в сторону Тал-эль-Байдар в сельской местности Аль-Хасаке.
For the first time, Russian forces have intercepted and blocked an US military patrol in the countryside of Qamişlo
Впервые российские силы перехватили и заблокировали военный патруль США в сельской местности Камишлы
Conversation
Rojava Network
@RojavaNetwork
# Qamişlo: Впервые российские силы перехватили и заблокировали военный патруль США в сельской местности Камишлы. #Twitterkurds #Rojava #SDF #НАС #Russia
10:01 AM · May 2, 2020·Twitter Web App
Delil souleiman
@Delilsouleman
·9h
Дети из села Tannuriyah, в сельской местности востоку от Камышлы на северо-востоке сирийской провинции Хасака, бросают камни в американский бронеавтомобиль MRAP когда он стоит на дороге возле села, неподалеку от российского БТР. 2 мая 2020 года.
Видео https://twitter.com/i/status/1256635401395208192
Nadia Abid
@NadiaAbidd
Чрезвычайно ироничная смена ролей российско-американского “конкурса мачо” в # Сирия. На этот раз (наконец-то!) #русский патруль заблокировал # американские оккупационные силы от въезда в город Камышлы на востоке провинции #Хасака .
Видео 1:03
An extremely ironic role reversal of Russian-American "macho contest" in #Syria.
This time (finally!) #Russian patrols block #American occupation forces from entering Qamishli city in the east of #Hasaka province.pic.twitter.com/fTpFu1pfnQ
— Nadia Abid (@NadiaAbidd) May 2, 2020
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From SwankyStas
1:23 PM · May 2, 2020·Twitter Web App
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