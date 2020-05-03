Умер бравший анализы на коронавирус челябинский медик

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03.05.2020, 10:16, Новости дня

В Челябинской области умер медик, бравший анализы на COVID-19 сообщили в правительстве региона.

«В Челябинской области умер медик с диагнозом Covid-19. Это врач общей практики из Брединского района», – передает URA.RU сообщение правительства.

Глава региона Алексей Текслер выразил соболезнования и поручил правительству финансово помочь семье врача.

За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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