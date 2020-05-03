Звезда сериала “Хор” Леа Мишель подтвердила беременность

03.05.2020, 10:10, Разное

В конце апреля стало известно, что звезда таких популярных проектов как “Хор” и “Королевы крика” вскоре впервые станет матерью: источники, близкие к Леа и ее супругу Зенди Рейху, рассказали об этом американскому изданию People вместе с комментарием “Они всегда хотели быть родителями”. Теперь же увидеть наглядное подтверждение о скором пополнении в семействе можно на странице Леа в Instagram: там она несколько часов назад поделилась снимком с округлившимся животом и подписала его “Я так благодарна”.

Фото из Instagram Леа Мишель

Хорошими новостями Мишель радует своих поклонников уже вторую весну подряд: в марте прошлого года она вышла замуж за бизнесмена Зенди Рейха, а в этом апреле празднует уже будущее появление на свет их с супругом первенца. Также интересно, что героиня Леа из сериала “Хор” — амбициозная девушка Рейчел Берри, мечтающая о карьере на Бродвее, по сюжету сериала узнавала о том, что она беременна в 2020-м году.

А ведь еще в 2018 году, давая интервью изданию Us Weekly, актриса признавалась, что пока не хочет детей:

Мне 30, а я все еще продолжаю играть роли 21-летних. И собираюсь делать это как можно дольше, а рождение ребенка, мне кажется, сделает меня старше.

Впрочем, уже в прошлом октябре Леа заявила телеведущему Райану Сикресту, что с нетерпением ждет возможности наряжать в костюмы для Хэллоуина своих детей.

Леа Мишель и Зенди РейхНапомним, что с отцом своего ребенка Зенди Рейхом Леа была знакома много лет, и поначалу их связывали лишь дружеские отношения. О том, что они переросли в романтические, общественность узнала летом 2017 года, когда папарацци заметили пару на прогулке в Нью-Йорке. Зенди является генеральным директором бренда AYR (All Year Round), а ранее он возглавлял отдел по бизнес-развитию марки Theory.

В марте 2019-го они провели камерную свадебную церемонию в Северной Калифорнии. Присутствовали на ней только близкие друзья пары, с некоторыми из которых Мишель снималась в одних и тех же проектах – например, Эмма Робертс, звезда сериала “Королевы крика”, а также актеры Даррен Крисс и Джонатан Грофф из “Хора”.