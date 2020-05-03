 

Google убрала из Chrome вредоносные расширения

03.05.2020, 10:09, Разное

Сотрудникам корпорации Google пришлось прекратить обновление платных расширений в онлайн-маркете Chrome. IT-гигант ужесточил правила публикации для очистки площадки от опасных приложений.
Представители американской компании отметили, что интернет-магазин в последнее время наводнили различные мошенники и спамеры. Внедряемые ими расширения чаще всего не выполняют каких-либо полезных опций и созданы для привлечения внимания к определенным услугам и товарам.

Согласно новым правилам размещения расширений в онлайн-маркете Google Chrome, авторам запрещается создавать копии таких программ с разными наименованиями и одним и тем же содержимым. Расширениям нельзя применять методы «ключевого спама», необходимые для заполнения полей метаданных определенными терминами в целях улучшения попадания в итоге поиска.

Кроме того, разработки не могут использовать неуместные, чрезмерные и вводящие в заблуждение данные описания. Также воспрещается публикация расширений, направленных на запуск веб-страниц, и увеличивать оценку того или иного продукта.



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