Джоан Роулинг направила свыше 1,2 миллиона долларов на благотворительность

03.05.2020, 10:09, Разное

Известная британская писательница Джоан Роулинг, известная по авторству книг о Гарри Поттере, решила пожертвовать более 1,2 миллиона долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Таким образом, литератор решила вспомнить и 22-летие одного из ключевых событий в её произведении – битвы при Хогвартсе.

«Считаю, что сейчас неправильно рассуждать о вымышленной смерти, ведь многие люди теряют родственников в реальности», – отметила Роулинг. В семье писательницы есть три медика, поэтому она одновременно гордится ими, но и встревожена, так как врачи находятся в повышенной зоне риска из-за регулярного контакта с больными. В итоге, около 1,25 миллионов долларов будут переданы сразу двум местным благотворительным организациям.

Первая из них занимается помощью бездомным, в том числе и тем, кто заразился коронавирусом. Вторая организация помогает жертвам домашнего насилия. В заключении Роалинг отметила, что наиболее уязвимыми группами населения в подобный кризис являются дети и женщины. Кроме того, в период карантина в Великобритании зафиксировано увеличенное количество случаев насилия в семье.