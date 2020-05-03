Стало известно о состоянии Мишустина

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03.05.2020, 10:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, еще находится под наблюдением врачей, чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», – передает РИА «Новости» слова Белякова.

В четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.



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