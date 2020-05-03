 

Выпуск “БесогонТВ” Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

03.05.2020, 10:05, Разное

Скандальный выпуск передачи “БесогонТВ” Никиты Михалкова носит название “У кого в кармане государство”. Часть его посвящена деятельности Билла Гейтса: ведущий рассуждает о том, что миллиардер и его союзники под видом вакцинации могут произвести чипирование всех людей на планете.

В основе теории Михалкова лежит некий патент компании Microsoft под кодовым обозначением WO/2020/060606, в котором знаменитый режиссер усмотрел Число зверя, упоминаемое в Библии. Он счел это совпадение очень подозрительным. Этот документ, по заверениям авторов программы, регламентирует производство чипа, который будет регистрировать действия человека и поощрять его криптовалютой за определенные поступки.

Михалков считает, что выпуск про чипирование людей был снят с эфира, потому что есть “неприкосновенные”. Он уточнил, что его передача всегда была своего рода принуждением к правде.

“Может быть масса объяснений этому, но для меня это – чистой воды цензура”, – заявил он.

Все, чего хочет режиссер – спокойно задавать вопросы и искать вместе ответы. Но, вероятно, кто-то против того, чтобы люди узнали о теории про чипирование под видом вакцинации, считает он. “Почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию?” – заговорщицки вопрошает Никита Михалков.

Отметим, что массовое чипирование людей – весьма популярная конспирологическая теория. Некоторые уверены, что таким образом власти или другие силы попытаются установить полный контроль над людьми. Никаких фактов, подтверждающих эти планы, выявлено не было.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Что произошло за ночь 8 апреля

31.03 / Мнение: Пейзаж перед битвой. Китай vs США

08.04 / Мнение: Просьба и позиция в поле

10.04 / Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость из тех, с кем ей доводилось встречаться

28.04 / По военной базе на Галапагосах бродит безголовая женщина

29.04 / “Кажется, ей не хватает пары десятков пуговиц”: как новый наряд Хайди Клум взбудоражил интернет

30.04 / Разработчики показали впечатляющий уровень защиты смартфона Ulefone Armor 7E

05.04 / Мнение: О разгуле коронавируса в столице

27.03 / На японских солдат во время Второй Мировой нападали волосатые люди-обезьяны

28.03 / Технологии: Сколько живет коронавирус и как во сне улучшить память. Последние новости медицины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска