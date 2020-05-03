 

Раритетные фото Алины Кабаевой продают за большие деньги

03.05.2020, 10:05, Разное

Алина Кабаева не один раз говорила, что ее нет в социальных сетях. Поэтому в интернете появилось множество страниц, которые создали поклонники спортсменки. Фан-аккаунты регулярно пополняются новыми снимками, при этом пользователи Сети рассказывают, что интересного происходит в жизни кумира. Одна такая страница теперь продается в “Инстаграме”. Аккаунт, на который подписаны более 60 тысяч человек, включая коллег Кабаевой, может перейти к другому владельцу за неопределенную сумму.

Поклонники с сожалением отреагировали на объявление. “Что случилось? Мы любим Алину”, “Я не могу, это разрыв! Алина – уникальная, открытая и очень честная”, “Было приятно наблюдать за такой личностью, ведь у нее только позитивные и светлые моменты”, – написали фолловеры. Не исключено, что аккаунт перейдет в руки такому же заядлому поклоннику, который продолжит его вести также ответственно.

Напомним, у Алины Кабаевой есть только официальный сайт, с помощью которого спортсменка держит связь. Из-за отсутствия страниц в социальных сетях гимнастка считается одной из самых скрытных знаменитостей. О ее личной жизни мало кто знает. К слову, в прошлом году, по слухам, Кабаева родила двойню, однако сама спортсменка не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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Публикация от ФАН-СООБЩЕСТВО Алины Кабаевой (@alinakabaeva.official) 27 Мар 2019 в 9:19 PDT



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