“Заставляли исчезать докторов”: Западные СМИ обвинили Китай в опасной халатности в период пандемии коронавируса

03.05.2020, 9:53, Разное

Специалисты целого ряда западных стран подготовили расширенное совместное досье, касающееся роли руководства КНР в распространении коронавируса по всему миру. По мнению экспертов, китайские власти проявили необоснованную халатность, обернувшуюся летальным исходом для сотен тысяч жителей планеты.

Данные упомянутого досье недавно были воспроизведены на страницах австралийского издания The Daily Telegraph. По мнению авторов документа, официальным Пекином намеренно уничтожены доказательства природы нового заболевания, что стало проявлением “атаки принципов международной прозрачности”. К китайским властям прозвучали упреки в том, что они организовали исчезновение медиков, желавших поделиться правдой о коронавирусе. По словам издания, скрывая доказательства присутствия инфекции в лаборатории, руководство Поднебесной одновременно отказывало ряду международных групп ученых в предоставлении живых образцов, необходимых для создания эффективных вакцин.

Стоит отметить, австралийское издание “не пощадило” и своих соотечественников. В частности, был упомянут факт о том, что в свое время правительством Австралии была подготовлена и профинансирована группа китайских исследователей, имевших принадлежность к лаборатории, в которой проводились опыты по генетической модификации смертоносного коронавируса. Там вирус SARS-CoV-2, не имеющий поныне действенного “противоядия”, мог запросто передаваться от летучих мышей людям. Резюмируя итоги, журналисты The Daily Telegraph высказали мнение, что материалы 15-страничного исследовательского документа вполне могут стать базой для дела о халатности в отношении КНР. Об этом сообщает отечественный интернет-портал News.rambler.ru.