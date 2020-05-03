 

Более 4 млн тестов на коронавирус провели в России

03.05.2020, 9:48, Новости дня

Российские медики провели более 4,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований.

За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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