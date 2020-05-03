 

Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты

03.05.2020, 9:48, Новости дня

Правительство сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта», – передает РИА «Новости» текст документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт из РФ ряда медицинских изделий, включая маски. Сообщалось, что ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Позднее в Минпромторге объяснили, что вывоз из РФ некоторых видов медицинских изделий, в том числе масок, халатов и противовирусных средств, вводится в целях защиты интересов российских граждан.



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