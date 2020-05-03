Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50% в рамках мер поддержки экономики

03.05.2020, 9:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении авансов по госконтрактам с 30% до 50%.

«Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта», – передает ТАСС текст пояснительной записки к постановлению.

Ранее коронавирус предложили внести в список «форс-мажора» по госконтрактам.