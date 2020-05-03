Филипп Киркоров похудел на 30 кг в самоизоляции

03.05.2020, 9:30, Разное

Во время пребывания на карантине известный певец Филипп Киркоров занимался своей физической формой и сумел похудеть на 30 килограммов. Об этом артист признался в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров отметил 30 апреля 53-летие. Он не стал ограничиваться празднованием в семейном кругу, но и поучаствовал в передаче «Вечерний Ургант». Общаясь с ведущим, известный исполнитель отметил, что смог избавиться от 30 килограммов в период самоизоляции. Певец каждый день занимался в домашних условиях гимнастикой, при этом не соблюдая какой-либо диеты. Филипп Киркоров увлекся интервальным голоданием и не употреблял пищу на протяжении 16 часов. Исполнитель перестал есть сахар, хлебобулочные изделия и газированные напитки, а теперь активно тренируется, наняв специального наставника. Занимается спортом звезда отечественной эстрады у себя дома: в его профиле появился ролик, где он продемонстрировал одну из тренировок.

В период вынужденного карантина музыкант отмечал 53-летие без концерта, многочисленных гостей и подарков. Вместо этого с ним присутствовали дети Мартин и Алла-Виктория, которые преподнесли знаменитому отцу в дар торт. Загадав желание и задув свечи, певец обнял сына и дочь, сказав, что для него это и есть истинное счастье. Стоит отметить, на праздновании дня рождения находились и близкие друзья Филиппа Киркорова – Ани Лорак и Андрей Малахов.