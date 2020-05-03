В мире коронавирусом заразились более 3,4 млн человек

03.05.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 3 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 428 422 человек (+84 тыс.). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умер от COVID-19 243 831 человек (+5 тыс.), выздоровело 1 093 189(+40 тыс.).

В США, которые лидируют по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 133 069, умерло 66 385, излечилось 175 382 человек.

В Испании заболело 216 582, умерло 25 100, выздоровело 117 248 человек.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 209 328, умерло 28 710, вылечилось 79 914 человек.

Далее следуют Великобритания (183 500 заразившихся и 28 205 умерших), Франция (168 518 инфицированных и 24 763 умерших) и Германия (164 967 заболевших и 6812 умерших).

Число инфицированных в Турции и России сравнялось – чуть более 124 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 2 мая составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).