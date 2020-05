Трюдо запретил владение боевым оружием в Канаде

03.05.2020, 9:25, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории страны немедленного запрета на владение боевым наступательным огнестрельным оружием, сообщается на сайте главы правительства.

В реестр запрещенных внесены 1500 моделей стрелкового оружия. Его владельцы утратили право использовать, продавать или импортировать такое оружие или его компоненты.

До 30 апреля 2022 года в Канаде будет действовать период амнистии, защищающий владельцев оружия от уголовной ответственности; в частности, предусмотрено исключение для коренных жителей, использующих автоматические и полуавтоматические винтовки для охоты.

Правительство подготовит программу выкупа этих видов вооружения у владельцев.

Обращаясь к нации 1 мая, Трюдо заявил: “Для многих семей, в частности коренных жителей, огнестрельное оружие является частью традиции, передаваемой в поколениях. Подавляющее большинство людей пользуются им безопасно, ответственно, с уважением к закону – для работы, спорта, коллекционирования либо охоты. Но чтобы убить оленя, [винтовка] AR-15 не нужна”.

По словам премьера, основное предназначение штурмового оружия – убийство как можно большего числа людей за наименьший промежуток времени.

Assault-style firearms designed for military use have no place in Canada. By removing them from our streets, we will limit the devastating effects of gun-related violence and help make our country safer. Learn more about today’s announcement: https://t.co/HiUTrYwSK3 pic.twitter.com/hB6S94EnMt

— CanadianPM (@CanadianPM) May 1, 2020

Запрет, который не требует одобрения парламента, был издан после самого массового расстрела в истории Канады.

Нападения начались в городке Портапик 18 апреля, когда полиция получила сообщения о стрельбе в одном из домов. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили там несколько тел погибших. Несколько домов в городе были подожжены.

Всего произошло 16 эпизодов стрельбы в разных локациях в провинции Новая Шотландия. Погибли 22 человека (в том числе один полицейский), трое были ранены.

Злоумышленником оказался 51-летний стоматолог Габриэл Уортман, одетый в полицейскую форму. Он был убит при задержании.