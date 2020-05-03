В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла

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03.05.2020, 9:18, Новости дня

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом. Здание частично обрушилось. Погибших и пострадавших нет.

Склад находится в деревне Большое Толбино. К тушению возгорания, площадь которого составила тысячу квадратных метров, привлекли около 90 специалистов и более 20 единиц техники. На месте происшествия работает мобильная лаборатория, проводящая забор проб воздуха, сообщает "Интерфакс".



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