“Рома” и “Лацио” вернутся к тренировкам 6 мая. Римляне получили разрешение от властей

03.05.2020, 9:18, Новости дня

Итальянские футбольные клубы "Рома" и "Лацио" получили разрешение на возобновление тренировочного процесса. Футболисты римских команд могут вернутся к тренировочному процессу шестого мая.

"Руководство футбольного клуба "Рома" выражает свою благодарность властям региона Лацио за введенные послабления карантина для командных видов спорта, — говорится в обращении клуба в официальном Twitter-аккаунте. — На следующей наши футболисты смогут пройти медицинские осмотры для возобновления тренировок в индивидуальном режиме с соблюдением необходимой дистанции".

Клубы из столицы Италии стали не первыми, кто объявил о возвращении к тренировочному процессу. Ранее на Апеннинском полуострове о завершении "карантинных каникул" заявили "Сассуоло", "Парма" и "Болонья".