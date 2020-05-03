Лучшие россияне в истории НХЛ: Федоров, Овечкин, Могильный

03.05.2020, 9:18, Новости дня

Составлен очередной рейтинг, касающийся российских легионеров Национальной хоккейной лиги. Известный интернет-портал The Hockey Writers определил, что в историческом аспекте лидером всех времен является Сергей Федеров. Нынешняя звезда НХЛ Александр Овечкин – второй, его тезка Александр Могильный – третий.

Из действующих хоккеистов в список вошли Павел Дацюк (5-е место), ныне выступающий на родине в Континентальной хоккейной лиге, Евгений Малкин (7-е) и Илья Ковальчук (9-е). В Топ-10 кроме пятерых указанных выше также вошли: Павел Буре (4-е), Сергей Зубов (6-е), Игорь Ларионов (8-е) и Сергей Гончар (10-е).

Интересно, что рекордсмен клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" по многим снайперским показателям Никита Кучеров только на 15-м место в классификации, а Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" не попал даже в Топ-35 и находится на 36-й строчке.