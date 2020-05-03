В Германии рассказали об “единственной приемлемой стратегии” в борьбе с коронавирусом

03.05.2020, 9:09, Разное

Немецкие исследователи поделились своим мнением относительно наиболее эффективного способа борьбы с коронавирусом нового типа. Исследователи полагают, что “единственной приемлемой стратегией” является сдерживание темпов распространения инфекции.

Об этом исследователи заявили на страницах одного из местных изданий. Основным тезисом материала является убеждение экспертов, что выработка коллективного иммунитета у населения может быть очень длительной и грозит растянуться на годы. В то же время система здравоохранения вряд ли выдержит большой наплыв инфицированных, нуждающихся в интенсивном лечении. В пользу теории немецких специалистов говорит факт того, что при математическом анализе инфоматериалов не учтены пациенты, которые уже перенесли COVID-19. Таким образом, сведения о надежности и длительности потенциала иммунной системы могут не попасть в общие ресурсы базы,а это затруднит прогнозирование сроков генерации коллективной защиты людей. Наибольшую эффективность в сегодняшней ситуации, по мнению эпидемиологов, смогут принести ограничительные меры, заключающиеся в своевременном тестировании лиц, контактировавших с зараженными, и введении строгих карантинных мер для регионов, где отмечается высокий уровень заболеваемости.

Впрочем, как заявляют немецкие эксперты, ситуацию нужно рассматривать “в динамике”. Это значит, что в случае появления новых принципиальных знаний о SARS-CoV-2 или разработки действенной вакцины внедряемые меры ограничения могут быть скорректированы профессиональными специалистами в зависимости от конкретной ситуации.