 

Шредер призвал к отмене антироссийских санкций

03.05.2020, 9:08, Новости дня

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, говоря о Второй мировой войне, что «тот факт, что РФ готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить».

«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в РФ исторические воспоминания, а во-вторых – не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», – передает РИА «Новости» слова Шредера в интервью немецкому изданию.

«Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», – подчеркнул экс-канцлер ФРГ.

Говоря о ситуации на востоке Украины, Шредер отметил, что «мирное сосуществование будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии».

Напомним, в октябре Шредер заявил, что РФ и Евросоюзу (ЕС) необходимо развивать кооперацию и двигаться в направлении пошагового снятия санкций.



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