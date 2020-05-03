Meizu 17 выйдет на рынок с зарядкой с нитридом галлия

03.05.2020, 8:53, Разное

На следующей неделе состоится официальная презентация новых смартфонов Meizu 17 и 17 Pro. Сейчас о новинках известна некоторая информация, в частности, они получат блоки питания с нитридом галлия.

Премьера новых смартфонов Meizu 17 и 17 Pro запланирована на 8 мая, а в настоящее время специалисты-маркетологи китайского бренда принялись публиковать тизеры, благодаря которым можно узнать о технических параметрах девайсов. Например, известно о наличии USB-C-порта и фирменной зарядки с нитридом галлия, они станут доступны в белом и черном цветах. Хорошо заметна и поворотная вилка американского стандарта. Мощность блока питания составит 30 Вт: именно такой показатель заявлен для новых смартфонов.

Обнародованный тизер, посвященный очередным технологическим разработкам компании из КНР, указывает на присутствие беспроводной зарядки. Вместе с Meizu 17 и 17 Pro фирма намерена выпустить новые аксессуары, включая мобильный аккумулятор.