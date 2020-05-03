Назван правильный весенний завтрак

03.05.2020, 8:53, Разное

Весной у большинства людей проявляются признаки авитаминоза, выраженные плохим состоянием волос и кожи, повышенной усталостью. Прийти в форму можно благодаря правильно подобранным продуктам для завтрака.

Основой утренней трапезы являются различные каши, приправленные сухофруктами, а также цельнозерновой хлеб. Весенние завтраки должны отличаться насыщенностью полезными микроэлементами, особенно витамином D. Данный компонент найдется в яичном желтке, поэтому в дополнение к каше следует приготовить омлет или отварить яйцо.

Не лишним на столе станет тост с кусочком лосося, форели, семги или другой рыбы жирных сортов. Отлично подходит для весеннего завтрака и творог. Из напитков диетологи рекомендуют остановиться на какао, цикории и отваре шиповника.

Правильный завтрак, отмечают специалисты, не только зарядит энергией на весь день, но и укрепит иммунную систему, ослабленную за холодный период.