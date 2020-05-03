 

Назван правильный весенний завтрак

03.05.2020, 8:53, Разное

Весной у большинства людей проявляются признаки авитаминоза, выраженные плохим состоянием волос и кожи, повышенной усталостью. Прийти в форму можно благодаря правильно подобранным продуктам для завтрака.

Основой утренней трапезы являются различные каши, приправленные сухофруктами, а также цельнозерновой хлеб. Весенние завтраки должны отличаться насыщенностью полезными микроэлементами, особенно витамином D. Данный компонент найдется в яичном желтке, поэтому в дополнение к каше следует приготовить омлет или отварить яйцо.

Не лишним на столе станет тост с кусочком лосося, форели, семги или другой рыбы жирных сортов. Отлично подходит для весеннего завтрака и творог. Из напитков диетологи рекомендуют остановиться на какао, цикории и отваре шиповника.

Правильный завтрак, отмечают специалисты, не только зарядит энергией на весь день, но и укрепит иммунную систему, ослабленную за холодный период.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

10.04 / Блогеры «Гаража 54» вытащили автомобиль через окно с помощью трактора

01.05 / Звезда сериала “Тест на беременность” бросилась в храм после эпизода с проституткой

22.04 / Скандалы: «Поматросили» и бросили

24.04 / Мнение: Ким Чен Ын в коме – вместо него будет сестра: я написал ей первое письмо

16.04 / Звезды развлекут юных россиян сказками в новом проекте «Одноклассников»

02.04 / От “тональных” футболок до ювелирных online-продаж: дайджест fashion-новостей недели

22.04 / Мнение: Татары требуют запретить сериал «Зулейха…»

09.04 / В КНР вышел первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 6+ за $32

29.03 / Технологии: Роскомнадзор возглавил бывший координатор закона об изоляции рунета от Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска