 

Доктор Комаровский рассказал, что предпринять при симптомах коронавируса

03.05.2020, 8:48, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.

Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании.

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие – наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты», – написал телеведущий в своем Instagram.

Комаровский отметил, что далее бы ориентировался по симптоматике. В случае болей в горле он использовал бы леденцы, если повысится температура – парацетамол.

«И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50-55%, то есть, никаких проблем нет», – написал телеведущий.

Он указал, что не использовал бы такие средства, как хлорохин, азитромицин, а также противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией. «Все, что буду, – это литрами пить жидкость и есть фрукты», – заключил Комаровский.

За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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