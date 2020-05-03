Французские СМИ заявили о конце мирового лидерства США

03.05.2020, 8:30, Новости дня

Пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны и лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи для французского издания Le Monde.

В дестабилизации существовавшей прежде системы ключевую роль сыграл подъем Китая, считают журналисты, утверждая, что задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях пандемии, стала свидетельством зависимости организации от Пекина, передает РИА «Новости».

Авторы статьи уверены, что США в настоящее время уже не играют роль мирового лидера, как в XX веке. Если в последние годы Вашингтон все больше уклонялся от этой миссии, текущий кризис, ослабивший страну, заставил американцев окончательно из нее выйти, отмечается в публикации.

Авторы издания пишут, что кроме того, как утверждается в статье, коронавирус нанес серьезный удар по единству Европы. Оказавшись безоружным перед пандемией, предугадать которую он оказался неспособен, Евросоюз не смог оказать поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка, ЕС должен пересмотреть собственное устройство

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.