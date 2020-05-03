 

СМИ: Алеся Кафельникова завела роман с сыном известного российского бизнесмена

03.05.2020, 8:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация, что новым избранником модели Алеси Кафельниковой стал Владимир Новицкий. Молодой человек является сыном Евгения Новицкого – известного отечественного бизнесмена, возглавляющего оборонный концерн “РТИ Системы”.
Примечательно, что мать нового бойфренда дочери олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова – также довольно медийная личность. Речь идет об Ирине Новицкой, которая известна как основательница проекта “Пространство личного роста Villa Torre Paola” и популярная светская львица. Известно, что дни майских праздников Алеся Кафельникова проводит со своим новым возлюбленным, оказавшимся настоящим романтиком. Так, в частности, молодой человек подарил модели живых лам, и с ними знаменитость прогулялась по городу.

К слову, экзотические животные в этот же период стали “гостями” микроблога и Ирины Новицкой. По мнению сетевых источников, этот факт является лишним подтверждением романтических отношений Владимира Новицкого и Алеси Кафельниковой. Впрочем, сама модель подобную информацию пока никак не комментирует, сообщает отечественное интернет-издание Teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Ученые: Шоколад может заменить некоторые лекарства

31.03 / Составлен тТОП-5 лучших камерофонов 2020 года

09.04 / «Грустим и ждем, когда все наконец-то закончится, чтобы снова встретиться и общаться, как раньше»

17.04 / Божена Рынска показала результат новой пластической операции

13.04 / «Тяжелое фото»: Ким Кардашьян огорчила фанатов архивным снимком

26.04 / Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями

23.04 / Мишустин напомнил об опасности борьбы с коронавирусом

02.05 / «Люблю тебя»: Эдгард Запашный поздравил младшую дочь с днем рождения

07.04 / Ученые создали «умный туалет» для отслеживания состояния здоровья пользователя

06.04 / Мнение: Логотип 5G и Коронавируса на 20-ти фунтовой банкноте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска