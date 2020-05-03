СМИ: Алеся Кафельникова завела роман с сыном известного российского бизнесмена

03.05.2020, 8:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация, что новым избранником модели Алеси Кафельниковой стал Владимир Новицкий. Молодой человек является сыном Евгения Новицкого – известного отечественного бизнесмена, возглавляющего оборонный концерн “РТИ Системы”.

Примечательно, что мать нового бойфренда дочери олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова – также довольно медийная личность. Речь идет об Ирине Новицкой, которая известна как основательница проекта “Пространство личного роста Villa Torre Paola” и популярная светская львица. Известно, что дни майских праздников Алеся Кафельникова проводит со своим новым возлюбленным, оказавшимся настоящим романтиком. Так, в частности, молодой человек подарил модели живых лам, и с ними знаменитость прогулялась по городу.

К слову, экзотические животные в этот же период стали “гостями” микроблога и Ирины Новицкой. По мнению сетевых источников, этот факт является лишним подтверждением романтических отношений Владимира Новицкого и Алеси Кафельниковой. Впрочем, сама модель подобную информацию пока никак не комментирует, сообщает отечественное интернет-издание Teleprogramma.pro.