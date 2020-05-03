 

В Минфине назвали признаки финансового мошенничества

03.05.2020, 8:16, Новости дня

Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений – первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые активно плодятся в период кризисов, сообщил эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

Только за прошлый год Центральный банк выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид.

Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовой авантюры и сохранить свои сбережения.

«Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более. По крайней мере, за последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты», – передает РИА «Новости» слова Сафиулина.

«Одним из основных критериев добросовестности организации является наличие разрешения Банка РФ на привлечение денег населения. Это необходимое условие, если речь идет о финансовых организациях, но недостаточное», – добавил он, отметив, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании, пенсионные фонды.

«Имейте в виду, что на российском рынке только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту. Ни в одном другом финансовом секторе системы страхования или компенсации не работают, хотя сами финансовые организации будут, конечно, утверждать обратное», – сказал Сафиулин.

По его словам, особенно осторожным надо быть при общении с зарубежными компаниями: их лицензии надо проверять на сайтах финансовых регуляторов тех стран, на которые они ссылаются.

«Вам могут даже прислать красивый документ с гербами и печатями. В 99% случаях такие «лицензии» – это подделки или свидетельства о регистрации обычного зарубежного ООО, которое не является разрешением на занятие финансовой деятельностью», – подчеркнул эксперт. Но даже если лицензия в порядке, нужно иметь в виду, что любые проблемы с такой компанией придется решать на чужом языке в чужой юрисдикции.

Рискованным будет и вложение в компанию, у которой нет прослеживаемой истории и которая ведет сверхактивную рекламу вкладов. «Реклама – это всегда серьезные расходы. И если дополнительно к расходам на выплату процентов она еще тратит деньги на рекламу, это, вполне возможно, означает, что деньги возвращать она инвесторам не собирается», – подчеркнул эксперт.

«Наконец, я бы указал на некоторые предложения, в сторону которых даже смотреть сегодня не стоит. Это рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке, а также криптопроекты. Во всех этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%», – заключил Сафиулин.

Напомним, новый вид мошенничества на фоне коронавируса появился в ЯНАО.



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