 

СМИ: Google Pixel 4A может выйти с устаревшим чипом Snapdragon 730

03.05.2020, 8:09, Разное

В мае должна пройти официальная презентация нового смартфона Google Pixel 4A. Он получил аккумулятор емкостью 3080 мАч и чип Snapdragon 730.
Многочисленные потребители технологической продукции американской IT-корпорации Google ожидают скорой премьеры среднего гаджета Pixel 4A. Как предполагалось, девайс мог бы получить достаточно мощный процессор Qualcomm Snapdragon 765G, но авторы проекта сделали выбор в пользу более слабой модификации.

В бенчмарке Geekbench смартфон получил 2529 баллов с однопоточном тестировании и 6366 баллов в многопоточном, что почти 50% от всех возможностей половины флагманских устройств. Наименование платформы, на которой работает Google Pixel 4A, не называется, но не исключается, что девайс оснащен Snapdragon 730, вышедшей один год назад. Емкость оперативной памяти составит 6 Гб, как предполагается, присутствует оперативная система Android 10.

Согласно предварительной информации, новинка получит OLED-экран на 5,81 дюйма, батарею объемом 3080 мАч, основную камеру на 12 Мп, «фронталку» разрешением 8 Мп. Ориентировочный ценник смартфона Pixel 4A может составить 400 американских долларов, сколько стоит iPhone SE 2020.



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