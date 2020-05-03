 

Утверждения про финтес, называемые специалистами “мифами”

03.05.2020, 8:09, Разное

Часто люди приписывают фитнесу, являющемуся отличным способом поддерживать тело в форме, недостоверные качества. Врачи перечислили популярные утверждения, оказавшиеся мифами.
Многие считают, что заниматься фитнесом необходимо до появления боли в мышцах. Это миф, поскольку после физической нагрузки человек должен чувствовать приятную усталость, а в иных случаях следует пересмотреть режим тренировки.

Фитнес не способствует похудению без корректировки питания, как думает большинство граждан. Каждая калория оборачивается лишним весом, если ее не отработать на беговой дорожке или с помощью других упражнений.

Еще одни миф гласит, что от жировых отложений избавляют силовые тренировки, однако это не совсем правильно. Они способствуют укреплению мышечного корсета, обеспечивающего подтянутость фигуры. Для похудения придется придерживаться диеты.

Фитнес помогает лишь немного подкорректировать форму груди. Окрепшие мышцы слегка подтянут ее, но особого эффекта ожидать не стоит, а избыточная нагрузка может еще больше навредить.



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