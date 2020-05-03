Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева оценила масштаб эпидемии

03.05.2020, 8:08, Новости дня

Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала, что после посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5-37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», – написала Васильева в своем Instagram.

По ее словам, вызвав скорую и поехав в больницу, она поняла весь масштаб пандемии.

«Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ (компьютерной томографии). Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», – рассказала она.

Васильева сообщила, что врачи диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

«Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе», – сказала актриса.

Васильева также призналась, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, однако все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.

«А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!» – призвала актриса.

За 2 мая в РФ подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах». Зафиксировано 57 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 1793 человека. Всего в стране выздоровели 15 013 человек. Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7933. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1690.