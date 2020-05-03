Илларионов: Там, где проводится обязательная вакцинация всего населения старинной вакциной БЦЖ, вырабатывается дополнительный иммунитет против коронавируса

03.05.2020, 8:07, Новости дня

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ влияет на коронавирус, сообщил в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

“Выяснилось, что эта прививка создает дополнительный иммунитет или мобилизует иммунитет человека, который действует не только против туберкулеза, но, как теперь мы видим, и против коронавируса. Через месяц после того, как начинается стадия эпидемического взрыва на той или иной территории, страны, в которых была обязательная вакцинация БЦЖ против туберкулеза, имеют уровни заболеваемости и смертности примерно в 15 раз ниже, чем уровни заболеваемости и смертности в странах, где такая вакцинация проводилась либо избирательно, либо только для групп риска, либо была добровольной, либо была обязательной в прошлом, но 10–30 лет тому назад отменена”, – сказал он.

Эксперт отметил, что такие страны находятся в Западной Европе.

“В США и Канаде никогда не было обязательной вакцинации БЦЖ. В Италии никогда не было обязательной вакцинации БЦЖ. В Испании она была, но ее отменили 30 лет тому назад. В Португалии она действовала, была отменена только в 2017 году. И если мы посмотрим на уровни заболеваемости и смертности между Испанией и Португалией, то они различаются на порядок… Статистически – еще раз скажу, статистически, не медицински – наблюдается очевидное явление: там, где проводилась и проводится постоянная и обязательная вакцинация всего населения вакциной БЦЖ, старинной вакциной, которой больше 100 лет, там вырабатывается дополнительный иммунитет против коронавируса и уровни смертности и заболеваемости ниже”, – объяснил Илларионов.

По его словам, африканцы “во многом, если не полностью, вакцинированы БЦЖ”, тогда как в США ни афроамериканцы, ни белые не прививались ею в обязательном порядке.

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В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 1 мая в мире коронавирус подтвержден почти у 3,3 млн человек, умерли более 233 тыс.

Больше всего заболевших коронавирусом в США (более 1 млн), Испании (237 тыс.) и Италии (203 тыс.).

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Видео: Алеся Бацман / YouTube