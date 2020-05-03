Илларионов: Главные виновники пандемии – китайские власти. Когда вирус вырвался из лаборатории, они скрывали информацию два месяца

03.05.2020, 8:07, Новости дня

Главные виновники пандемии коронавируса – власти Китая. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

“Главным виновником происходящего являются китайские власти. Они вели исследования с соответствующим вирусом, который вырвался из лаборатории. Когда он вырвался, китайские власти скрывали информацию о том, что происходило в Ухане, в течение двух с лишним месяцев, сами не предприняли необходимых мер и не позволили другим странам и Всемирной организации здравоохранения предпринять необходимые меры по остановке эпидемии. Скрывали, фальсифицировали информацию о том, что произошло, как произошло, как эта инфекция распространялась по Китаю и за его пределами”, – сказал он.

Эксперт считает, что китайские власти “по-прежнему скрывают информацию”.

“Вторым виновником является Всемирная организация здравоохранения, которая не предприняла ничего для того, чтобы остановить эпидемию в зародыше именно там, где она возникла и вырвалась к человечеству”, – объяснил Илларионов.

Он назвал ВОЗ “бюрократической организацией”.

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В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 1 мая в мире коронавирус подтвержден почти у 3,3 млн человек, умерли более 233 тыс.

Больше всего заболевших коронавирусом – в США (более 1 млн), Испании (237 тыс.) и Италии (203 тыс.).

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Видео: Алеся Бацман / YouTube