 

“Ты в любом случае – молодец”: Развязка шоу “Последний герой” стала неожиданной для всех

03.05.2020, 7:53, Разное

Недавно завершился 8 сезон телешоу “Последний герой”, транслируемого на канале ТВ-3. Победитель стал известен после драматического финала.
Конкурс, проводимый на Филиппинах, продолжался несколько месяцев, и его участникам не раз приходилось демонстрировать чудеса героизма и стойкости. В итоге перипетии финала смогла на себе испытать “пулька” в составе инвестора Игоря Жука, сельского дояра Дмитрия Павлюка, звезды Comedy Woman Надежды Ангарской и рэпера Птахи. Примечательно, что последние недели главным претендентом на основной приз, квартиру в Москве, считался Дмитрий Павлюк – молодой парень, не имеющий в реальной жизни ни постоянной работы, ни своего жилья. Он одерживал победы одну за другой, лишь в полуфинале намеренно уступив Игорю Жуку. Однако развязка оказалась абсолютно неожиданной для многих – победительницей проекта стала 37-летняя Надежда Ангарская.

После победы артистка призналась, что преодолеть многочисленные испытания ей помогла моральная поддержка матери и сына, навестивших её в преддверии финала. Кроме того, победительница поблагодарила всех, кто сопереживал ей в соревновании. Стоит отметить, часть пользователей соцсети выразили негодование от того, что их любимец Дмитрий Павлюк потерпел поражение после стольких усилий, и поддержали его, заявив, он “в любом случае – молодец”.



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