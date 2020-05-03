Психотерапевт рассказала о способах борьбы с “карантинной депрессией”

03.05.2020, 7:53, Разное

Эксперты неоднократно отмечали, что в условиях вынужденного карантина у ряда людей может выработаться характерное депрессивное состояние. О том, как справиться с этой проблемой, пояснила отечественный врач-психотерапевт Айна Громова.

По её словам, игнорировать первые признаки депрессии нельзя ни в коем случае, так как в итоге это может привести к очень серьезным негативным последствиям. В частности, одним из таких симптомов является повышенная раздражительность при громких звуках телевизора, ранее казавшихся несущественными. Кроме того, явными признаками депрессивного состояния Айна Громова считает апатичное отношение к личным планам и перспективам, появившееся отсутствие аппетита к еде, ощущение физической подавленности в течение дня, а также – потерю сексуального влечения. Медик подчеркнула: снижение позитивного тонуса в период самоизоляции не является “надуманной проблемой”, оно заслуживает повышенного внимания и соответствующих профилактических мер.

Главным способом справиться с непростой ситуацией Громова называет поиск своего личного пространства и дополнительного времени для отдыха от “окружающего мира”, периодическое сосредоточение на собственных удовольствиях и душевных пожеланиях. “Время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо”, – подытожила психотерапевт в беседе с журналистами издания Радио Sputnik.