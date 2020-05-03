Хакеры взломали почту «духовника Путина»

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03.05.2020, 7:42, Разное

…и потребовали за ее содержимое 10 млн рублей.

Хакеры взломали электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого СМИ часто называют «духовником» президента РФ Владимира Путина. Как передает ТАСС, злоумышленники предложили ему вернуть доступ за 10 млн рублей.

Архиепископ в ответ предложил мошенникам самим перечислить вышеуказанную сумму на счет Псковской епархии. «Я сказал: "Да вы что! Я за 10 млн готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам"», — рассказал о разговоре с хакерами Шевкунов.

По словам митрополита, несколько месяцев сайт Black Mirror и анонимные телеграм-каналы стали публиковать его частную и деловую переписку. Создатели Black Mirror, которые продают подобный контент, утверждают, что в их распоряжении оказались порядка 44 тысяч писем и 40 гигабайт информации за период с 2008 по 2020 год. Среди них, предположительно, оказалась переписка Шевкунова с режиссером Никитой Михалковым, экс-министром культуры Владимиром Мединским и другими известными личностями.

Митрополит Тихон является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре. После начала пандемии в РФ его епархия первой ввела практику проведения богослужений без участия прихожан и другие санитарные правила для профилактики распространения коронавируса.

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Источник: Новая газета



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