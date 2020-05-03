Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года

03.05.2020, 7:35, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 3 390 866

Умерли – 239 579

Выздоровели – 1 064 670

Число заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В Испании выявлено 213 тысяч случае, в Италии – 207 тысяч.

Европа продолжает продолжает смягчать карантин из-за коронавируса. Так, жителям Испании вновь доступны прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждоый возрастной группы установлено определенное количество времени для пребывания на свежем воздухе.

Коронавирус в России

Заболели – 124 325

Умерли – 1 222

Выздоровели – 15 013

За последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на рекордные 9,6 тысячи человек. Страна переместилась на седьмое место в мире по количеству заболевших.

Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что рост заболеваемости связан с несоблюдением гражданами режима всеобщей изоляции. “Как только сами люди отпустили “вожжи”, устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы – и вот результат”, – приводит слова эксперта РБК.

Эпидемия коронавируса в России развивается не по китайскому, а европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В КНР источником инфекции был один город, власти могли отследить тех, кто выехал за его пределы, а после ликвидации вспышки в очаге эпидемия завершилась, сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде.

Коронавирус в Москве

Заболели – 62 658

Умерли – 695

Выздоровели – 6 374

Коронавирусом в Москве за истекшие сутки заразились более 5,5 тысячи человек. Это рекорд для столицы. По словам Сергея Собянина, реальное число инфицированных в городе – 2%. Этот показатель мэр назвал минимальным среди всех городов мира. Благодаря дисциплине и всеобщей изоляции распространение COVID-19 удалось сдержать, отметил он.

Градоначальник призвал не надеяться на ослабление карантина в ближайшее время. Власти могут ужесточисть ограничительные меры и ограничить количество выдаваемых цифровых пропусков, пояснил Собянин.

Статистика коронавируса сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква62 6586956 374Россия124 3251 22215 013США1 102 64365 319158 686Весь мир3 278 866233 5791 034 670

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