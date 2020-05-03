Дарья Повереннова призвала фанатов всегда меняться к лучшему

03.05.2020, 7:30, Разное

Российская актриса Дарья Повереннова обнаровала архивную фотографию, продемонстрировав свое телосложение в купальнике. Тем самым звезда хотела донести до фанатов мысль о необходимости всегда меняться к лучшему.

Дарья Повереннова в 47 лет довольна в полной мере собственным внешним видом, хотя ранее комплексовала по поводу фигуры, считая себя полноватой. Для подтверждения своих слов отечественная актриса опубликовала фото, где запечатлена в купальнике. По словам российской актрисы, ей нравится пересматривать архивные снимки, при этом она понимает, если человек желает измениться в лучшую сторону, ему не следует принимать себя таким, какой есть, и работать на положительный результат.

Фанаты удивились, как при такой внешности Дарья Повереннова могла комплексовать. По мнению комментаторов, фотография актрисы была сделана во времена ее молодости, а именно этого уже нельзя возвратить. К слову, в настоящее время звезда продолжает худеть. Согласно оповещениям в интернете, за период карантин она избавилась от 1,5 килограмма.