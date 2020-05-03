Украинцы устроили травлю своего олимпийского чемпиона из-за позиции по Донбассу
03.05.2020, 7:30, Новости дня
Украинский гимнаст, чемпион Олимпиады–2016 Олег Верняев стал объектом травли со стороны соотечественников.
Верняев в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна» не стал отвечать на вопрос о причинах конфликта в Донбассе и обвинять Россию. При этом он заявил, что ему жаль людей, которые страдают из-за продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости».
В ответ соотечественники предположили, что Верняеву «провели лоботомию», обозвали чемпиона ОИ «лицемером и нытиком», а также возмутились его «братанием» с русскими.
Один из украинцев заявил: «Ну хотя бы не гражданская война, и на том спасибо».
В 2018 году Верняев получил в свой адрес угрозы после совместной фотографии с российским спортсменом Никитой Нагорным на Олимпиаде в Рио.
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