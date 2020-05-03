Жителей Украины возмутил российский лук
03.05.2020, 7:30, Новости дня
Украинцы в соцсетях возмутились тем, что в супермаркете в Киеве продают российский лук.
Музыкальный продюсер Алена Мозговая опубликовала в Facebook сответствующие фотографии из магазина сети FOZZY, передает РИА «Новости».
«Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии», – сообщила она.
Украинские пользователи возмутились тем, что в магазине торгуют импортными продуктами, пока «свое выкидывают» и «родное пропадает».
«Вредители!» – говорится в одном из возмущенных комментариев.
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