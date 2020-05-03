Poco призвал фанатов «пробудить» смартфон F2 Pro

03.05.2020, 7:30, Разное

Китайский бренд Poco готовится к выходу своего очередного смартфона F2 Pro. Его сотрудники в мировой Сети рассказали о пробуждении нового девайса.

На собственной странице в социальной сети Twitter суббренд корпорации Xiaomi Poco обнародовал тизер со слоганом Poco is Waking Up, призывая поклонников поставить «сердечко» и сделать соответствующий хештег. Поклонникам удалось рассмотреть на новом изображении букву F, и многие восприняли это как намек на скорый выход смартфона F2 Pro. Представители китайской фирмы пока не поделились подробностями о гаджете, но не исключается, что спустя определенное время публика сможет больше узнать об очередной разработке бренда.

Как гласили ранние утечки, Poco F2 Pro станет европейской модификацией Redmi K30 Pro. Недавно представители португальского портала 4GNews рассказали о приблизительной стоимости этого смартфона для европейских стран – от 649 до 749 евро в зависимости от емкости памяти 6/128 или 8/256 Гб. Как и оригинал, новый мобильный аппарат должен получить 6,67-дюймовый Super AMOLED-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор объемом 4700 мАч, основную камеру на четыре датчика с главным на 64 Мп, «фронталку» на 20 Мп и оперативную зарядку мощностью 33 Вт.

В начале нынешнего года на территории Индии состоялась презентация смартфона Poco X2. Модель не понравилась многим фанатам, так как оказалась всего лишь вариацией Redmi K30, а не доступным флагманом. Между тем, потом появилась информация о выходе более «правильного» устройства.