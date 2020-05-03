Врачи назвали сочетания еды и алкоголя, способные довести человека до больницы

03.05.2020, 7:09, Разное

Некоторые виды продуктов при одновременном употреблении несут опасность для здоровья, провоцируя развитие серьезных болезней. Врачи предупреждают, что до больницы человека могут довести и сочетания алкоголя с определенной едой.

Недопустимо употребление красного вина в сочетании с бобовыми, содержащими много железа. Напиток богат танинами, обладающими дубильными свойствами. Данные соединения мешают усвоению микроэлемента.

К вздутию живота может привести пиво в сочетании с хлебом, в состав которых входят дрожжи. Одновременное употребление этих продуктов вызывает кандидоз и другие проблемы с пищеварением. Сочетание спиртного с кислыми помидорами в соусе маринара практически гарантируют изжогу.

Врачи не рекомендуют злоупотреблять шоколадом в сочетании с крепкими напитками, поскольку в первую очередь организм расщепляет углеводы, и лишь потом перерабатывается алкоголь. Кроме того, употребление одновременно сладости и спиртного может вызвать воспаление поджелудочной железы, создавая для нее дополнительную нагрузку.

Самой лучшей закуской к алкогольным напиткам считаются орехи, не содержащие натрия, а также овощные или фруктовые салаты. Врачи напоминают об опасности злоупотребления алкоголя, предупреждая о вероятности негативных последствий для организма.