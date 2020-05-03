 

Экран на 60 дюймов за $310: В Китае стартуют продажи нового телевизора Xiaomi

03.05.2020, 7:09, Разное

В Китае начинаются продажи нового телевизора Mi TV 4A от компании Xiaomi. Ранее покупка модели была доступна лишь для платформы коллективного финансирования.
Презентация нового телевизора Xiaomi Mi TV 4A с 60-дюймовым экраном состоялась еще в первых числах апреля и до настоящего момента купить его можно было лишь, воспользовавшись фирменной платформой коллективного финансирования. Но уже в ближайшее время новинка поступит в онлайн-магазины. Сообщается, что фактически продажи начнутся с 8 мая, однако желающие его приобрести товар могут оформить предзаказ на спецсайтах, к примеру, на.JD.com. Производитель предполагает, потенциальных покупателей должно быть немало, ведь изделие оценено в достаточно “бюджетную” сумму – 310 долларов США.

Стоит отметить, что по соотношению “цена-качество” новый телевизор является очень привлекательным устройством. В частности, за упомянутые деньги компания предлагает модель с экраном на 60 дюймов и матрицей на 4К. Также составляющими Xiaomi Mi TV 4A являются четырехъядерный CPU, ОЗУ/ПЗУ на уровне 2 Гб/8 ГБ, стереоколонки и функция поддержки HDR 10+.



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