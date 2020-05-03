 

Джонсон сообщил о планах действий на случай смерти от коронавируса

03.05.2020, 7:08, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон рассказал о существовании планов на случай его смерти после заражения коронавирусом.

Джонсон сказал, что «был не в самой блестящей форме». По его словам, он «знал, что существуют запасные планы действий». Премьер-министр отметил, что у врачей имелись «все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Как сообщил глава британского правительства, в больнице он получал «литры и литры» кислорода. Джонсон задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации и почему «не становится лучше». 

«Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным», – приводит его слова ТАСС.

Он поблагодарил медиков и назвал себя счастливчиком.

27 марта премьер Британии сообщил, что заразилсякоронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.



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