Парасюк: Идею выйти на сцену Майдана не я придумал, а мой отец

03.05.2020, 6:55, Новости дня

Участник Революции достоинства, бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что инициатором его известного выступления на сцене Майдана был его отец.

21 февраля 2014 года, в день, когда тогдашний президент Виктор Янукович после продолжительных акций протеста подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса, Парасюк вышел на сцену в центре Киева и призвал главу государства уйти в отставку.

“Честно говоря, идею выйти на сцену не я придумал – это придумал мой отец. Он говорит: “Пошли”. И я говорю: “Идем”, – рассказал Парасюк.

Он вспомнил, что когда они подошли к барьеру возле сцены, охранник отказывался пропускать их дальше.

“Мы ему говорим: “Смотри, есть вариант, что сейчас все эти люди придут и снесут вместе с [одним их лидеров оппозиции Олегом] Тягнибоком и всеми эту сцену – и ты увидишь, что такое гнев общества, когда его не слышат”. А он говорит: “Да мне тоже не нравится”. Я говорю: “Ну если тебе не нравится, дай руку – и мы перепрыгнем”. И я перескочил. Тогда мы подходим к сцене. И еще один охранник говорит: “Куда вы идете?” Я не помню, кто там был. И они говорят: “Что ты там хочешь сказать?” Я говорю: “Я еще не знаю, но дайте выйти”. Он говорит: “Ну если ты так сильно хочешь – пожалуйста”, – пересказал диалог с охранниками Парасюк.

Дальше, по словам политика, он плохо помнит происходящее.

“Дальше – я вам честно скажу, что это был провал в памяти. Потому что эмоции брали верх. И если проанализировать то, что я сказал, – вы видите, что никто ни к чему не готовился. Человек волновался. Я сам потом пересматривал [видео] и смотрел [на себя] как на третье лицо. Я думал: “Что это за чувак вышел? А, это ты, Володя…” И это реально правда. Потому что такие тогда события были… Мы понимали, что Януковича нужно выгнать. Все. Мы еще не знали – законным методом или незаконным. Мы просто знали: нужно этого человека выгнать из страны”, – рассказал Парасюк.

ВИДЕОВыступление Парасюка на сцене Майдана 21 февраля 2014 года. Видео: hromadske / YouTube

Он признался, что всего несколько раз пересматривал свое выступление.

“Я его один раз в жизни, а может, два просматривал, и то – перематывал. Потому что всегда человеку, когда он смотрит на себя, стыдно: возможно, он не так сказал, использовал какое-то не то слово. И когда я смотрю интервью, то мне стыдно смотреть. Ну, такова наша сущность человеческая. И поэтому я не очень его, честно говоря, пересматривал. Я вам скажу так: оно у меня вызывает тревогу. Оно меня снова заставляет задуматься, как оно было. А нам нужно двигаться вперед”, – сказал бывший депутат.

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Во время выступления на сцене Майдана Парасюк, обращаясь к лидерам протеста, сказал, что Янукович не может оставаться президентом до конца 2014 года, как это предусмотрено соглашением. Во время выступления Парасюка собравшиеся на площади скандировали “Ганьба!” в сторону лидеров оппозиции.

“Никакой Янукович не будет целый год президентом… Если завтра до 10.00 вы [оппозиция] не выступите с заявлением, что Янукович должен уйти в отставку, моя сотня пойдет на штурм с оружием, я вам клянусь”, – сказал Парасюк.

На следующий день после подписания соглашения с оппозицией стало известно, что Янукович покинул Киев, а уже через несколько дней он оказался в России, где живет до сих пор. 23 февраля 2014 года Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства, так в Украине состоялась смена власти.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича “Межигорье” под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева и выступления Парасюка, и длился до 22 февраля. На видео видно, как охрана выносит из особняка “Хонка”, в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузит в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично Янукович.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube