В Киевской области заработали 13 продовольственных рынков

03.05.2020, 6:55, Новости дня

2 мая на территории Киевской области начали работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

В частности, в Васильковском районе заработало четыре рынка, по одному – в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в поселке Гостомель и Буче – по одному и два рынка – в Белой Церкви.

“Общее количество рынков в области составляет 74. Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований”, – отметили в ОГА.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.