В Житомирской области при попытке сжечь сухую траву погибла 79-летняя женщина

03.05.2020, 6:55, Новости дня

В селе Гремячее Житомирской области 79-летняя женщина погибла, пытаясь сжечь сухую траву на своем приусадебном участке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“На одном из пожаров, зафиксированном в течение суток, погибла 79-летняя женщина… Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия соседи обнаружили женщину в полубессознательном состоянии. Они вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в больницу. Однако спасти ее не удалось – женщина получила 50% ожогов тела четвертой степени.

В апреле Верховная Рада ужесточила наказание за сжигание травы. За нарушение пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 1530 до 4590 грн, должностным лицам – от 4590 до 15 300 грн.