 

В Житомирской области при попытке сжечь сухую траву погибла 79-летняя женщина

03.05.2020, 6:55, Новости дня

В селе Гремячее Житомирской области 79-летняя женщина погибла, пытаясь сжечь сухую траву на своем приусадебном участке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“На одном из пожаров, зафиксированном в течение суток, погибла 79-летняя женщина… Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия соседи обнаружили женщину в полубессознательном состоянии. Они вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в больницу. Однако спасти ее не удалось – женщина получила 50% ожогов тела четвертой степени.

В апреле Верховная Рада ужесточила наказание за сжигание травы. За нарушение пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 1530 до 4590 грн, должностным лицам – от 4590 до 15 300 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / США предложили план мирного демократического перехода власти в Венесуэле

13.04 / Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

02.05 / Глава МИД Ирана высказался о распространении США оружия

27.04 / Борис Джонсон возвращается… и ему предстоит исправить «разброд» в правительстве

20.04 / Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

27.04 / С начала пандемии COVID-19 заболели 614 детей и 1749 медработников – Степанов

16.04 / Власти Москвы выделят на субсидии малому и среднему бизнесу 20-30 млрд рублей

27.03 / Онищенко назвал причину лидерства США по заболеваемости коронавирусом

01.04 / Спокоен и счастлив: Сергей Лазарев празднует день рождения

24.04 / В соцсетях и СМИ сообщили, что духовник Путина заболел COVID-19, священник опроверг заражение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска