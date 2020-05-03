«Бобы» Samsung Galaxy Buds X получили феноменальную автономность и систему активного шумоподавления

03.05.2020, 6:53, Разное

Беспроводные наушники, Samsung Galaxy Buds X, которые в народе уже назвали «бобами», получили феноменальную автономность и систему активного шумоподавления. Уникальность этого продукта заключается в том, что его предлагается использовать в качестве фитрес-трекера и плеера.

Профильные СМИ сообщают о невероятной автономности Galaxy Buds X в 11 часов. Данным показателем не может похвастаться ни одна подобная модель. Новинка получит технологию активного шумоподавления. Для создания наушников использовалась двухдрайверная конструкция, при которой один излучатель будет отвечать за низкие, а другой – за средние и высокие частоты. Также сообщается, что «бобы» получат встроенную память.

Продукт уже прошел регистрацию в патентном ведомстве США. Эксперты сомневаются, что Galaxy Buds X удастся потеснить на рынке Apple AirPods. При этом они уверены, это будет вполне достойный конкурент.

Фото наушников уже опубликовано в Сети. Новинка может выйти на рынок во второй половине 2020 года.