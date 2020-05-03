 

МЧС России продолжает масштабную дезинфекцию в регионах

03.05.2020, 6:50, Новости дня

В регионах страны продолжается масштабная дезинфекция. Специалисты МЧС в первую очередь проводят санобработку общественных пространств.

Это железнодорожные вокзалы, автостанции, остановки общественного транспорта, школы, больницы. Дезинфицируют помещения в административных зданиях.

За последний месяц обработаны тысячи объектов. И все это для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

15.04 / Новак: Доступные мощности для хранения нефти будут заполнены за пять недель

30.04 / Волонтер: Добровольцы готовы работать в районах с самой сложной эпидемиологической обстановкой

07.04 / Сбежавшего из-под карантина по коронавирусу мужчину задержали в Петербурге

22.04 / France 24 – пандемия давит на американский нефтяной рынок

03.04 / Собянин оценил способность предприятий платить зарплаты в нерабочий месяц

25.04 / В Fitch оценили заявление Трампа о снижении добычи нефти Россией

29.03 / Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

15.04 / Норвежский политик обратился к жителям Крыма из-за коронавируса

25.04 / Новый седан Volkswagen Jetta появится в РФ уже в мае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска